Piá vai reforçar a Ponte na semifinal Considerado por muitos como um jogador problema e criticado por sua irreverência, o meia Piá se transformou no grande líder da Ponte Preta. Por isso mesmo, ele será o grande reforço do time no segundo jogo das semifinais contra o Botafogo, domingo, no estádio Moisés Luicarelli, em Campinas. Piá foi absolvido pelo Tribunal de Justiça da FPF, podendo participar do jogo decisivo do Campeonato Paulista. Piá corria o risco de pegar até quatro jogos de suspensão por sua expulsão diante do Rio Branco, na última rodada da fase de classificação. Ele provocou a torcida adversária no momento do segundo gol, sendo expulso pelo juiz Alfredo dos Santos Loebeling. Depois de cumprir a suspensão automática, o meia está apto para enfrentar o Botafogo, prometendo levar o time à final do Paulistão. "A gente passa o campeonato todo correndo e, agora, na melhor hora fica de fora. É muito difícil", garante Piá que também faz questão de lembrar que está mais amadurecido. Aos 27 anos, ele pensa em esquecer as travessuras do passado. Um dos maiores incentivadores do jogador no Majestoso é o vice-presidente Marco Antonio Eberlim, que pagou R$ 1 milhão ao Santos para ficar com seu passe em definitivo. Renegado na Vila Belmiro, Piá perambulou pelo interior, passando por Internacional de Limeira, Bragantino e Matonense antes de se acertar na Ponte. "O Piá só precisa de amparo e carinho", revela o dirigente que colocou seu departamento jurídico para resolver as inúmeras pendências do jogador, inclusive com a justiça criminal. Piá, agora, só pensa em apagar o passado, reconhecendo que o Majestoso é sua segunda casa. "Este lugar tem a minha cara", assegura. Para o técnico Nelsinho Baptista, a Ponte Preta ganha muita personalidade com Piá em campo. "Ele não tem medo de pegar a bola e escolher a melhor jogada", explica o técnico. Como perdeu o primeiro jogo, em Ribeirão Preto, por 2 a 1, agora a Ponte precisa vencer em casa para decidir o título da temporada. Se depender de Piá, o passaporte já está carimbado. "Não vamos deixar escapar essa chance em casa, com o apoio de nossa torcida".