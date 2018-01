Piá volta à Ponte, pela 3ª vez Agora é oficial. A Ponte Preta acertou a contratação do meia Piá, que deverá se apresentar nesta sexta-feira no Estádio Moisés Lucarelli. Aos 32 anos, ele estava no Santa Cruz, mas após ter passado 12 dias na prisão por falta de pagamento de pensão alimentícia à sua filha, acabou dispensado pelo time do Recife. Esta é a terceira passagem dele pelo clube campineiro. A primeira aconteceu em 1999, sendo que no ano seguinte foi contratado em definitivo junto ao Santos, por mais de US$ 1 milhão. Esta foi a contratação mais cara da história da Ponte Preta. Depois de ficar por quatro anos no clube, o meia foi negociado com o Corinthians no início desta temporada, passou pela Portuguesa, Corinthians Alagoano e depois chegou ao Santa Cruz. Piá foi revelado pela Internacional de Limeira, em 1996. Passou pelo Santos, Coritiba, Bragantino e Matonense. Com a concretização da negociação, a Ponte Preta praticamente encerra o ciclo de contratações para este Campeonato Brasileiro.