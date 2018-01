Picerni abre mão do futebol alegre Torcedor palmeirense, embora seu time enfrente o Ituano nesta quinta-feira, no Palestra Itália, não espere uma exibição de gala, um jogo de arrancar suspiros. O alerta foi feito pelo técnico Jair Picerni, que ganhou prestígio nos últimos anos por ter comandado um esquema ofensivo, com ?futebol bonito?, no São Caetano. De acordo com o treinador, na atual fase do Palmeiras, é preciso pensar na vitória, por mais simples que seja, para que os jogadores recuperem, aos poucos, a confiança. "Para o torcedor, é melhor uma vitória com espetáculo, mas nossa prioridade é ganhar os 3 pontos." Picerni acredita que pode mudar sua filosofia com o decorrer dos jogos, depois que o grupo estiver entrosado e houver assimilado seu estilo de trabalho. "Precisamos antes recuperar a credibilidade." O técnico se disse espantado com a repercussão que as duas vitórias consecutivas da equipe tiveram na última semana, diante do Operário-MT, pela Copa do Brasil, e do Guarani, pelo Campeonato Paulista. O Palmeiras não conseguia vencer duas seguidas desde julho. "Dá a impressão de que ganhamos um título... Precisamos pôr o Palmeiras para cima, é um clube rico, vencedor." O time entrará precavido em campo para que o tropeço diante do União Barbarense - derrota por 4 a 2 - não se repita. Na opinião de Marcos, a partida tem de ser encarada como "final de campeonato". "Precisamos nos classificar no Paulista para jogarmos a Copa do Brasil com moral e mostrar força de vontade para os torcedores", disse o goleiro, que apareceu no treino de visual novo, com a cabeça raspada. O Palmeiras tem 6 pontos e está na 3ª posição do grupo 1, atrás de Barbarense e Guarani. Se derrotar o Ituano, a partir das 20h30, precisará de mais uma vitória para se classificar. Caso contrário, a situação ficará complicada, pois o time terá a obrigação de vencer Rio Branco e Ponte Preta, ambos fora de casa. O zagueiro Gustavo estréia - entra no lugar de Índio, contundido. Muñoz joga no ataque ao lado de Anselmo.