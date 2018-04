Picerni afasta três no Atlético-MG Em meio a uma nova crise, o Atlético-MG estréia amanhã na Copa Sul-Americana, enfrentando o Goiás, às 21h50, no estádio Serra Dourada. Os jogadores do Galo querem aproveitar a nova competição para se redimirem dos últimos maus resultados no Campeonato Brasileiro. O clima no CT de Vespasiano andou carregado na véspera da partida. As mais recentes apresentações do time - que não vence há quatro rodadas - e a 18ª colocação na competição nacional, levaram a diretoria e a comissão técnica alvinegra a decidirem hoje pelo afastamento de três atletas do grupo principal. Por não estarem apresentando "resultados", conforme justificou o técnico Jair Picerni, os meias Tucho e Dejair e o lateral-esquerdo Léo de Deus passarão a treinar em separado na Vila Olímpica. Picerni escalou o time que encara o Goiás com três volantes: Walker, Zé Luís e Márcio Araújo. Na lateral-esquerda, a novidade é a entrada de Marquinhos, que se recuperou de uma entorse no tornozelo direito.