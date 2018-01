Picerni aposta no papo no São Caetano O técnico Jair Picerni, do São Caetano, voltou a comandar os treinamentos no Estádio Anacleto Campanella, nesta terça-feira, mas ele continua priorizando o trabalho psicológico para devolver a tranqüilidade ao elenco. O objetivo é acabar com a falta de vitórias - são nove jogos de jejum - e espera mudar a história contra o Atlético-MG, sábado, no ABC, pela 29.ª rodada do Campeonato Brasileiro. "É muita conversa com cada jogador", receita Picerni, lembrando que o time só voltará à normalidade com "uma boa seqüência de resultados". Por isso, ele quer aproveitar o momento que parece positivo, depois que o time quebrou a série de sete derrotas consecutivas no empate, de 1 a 1, com o Brasiliense, no Distrito Federal. Outro objetivo é se afastar da zona de rebaixamento, uma situação que não era imaginada pela diretoria antes da competição. O São Caetano está em 16.º lugar, com 33 pontos, três apenas na frente do adversário que até agora está na zona de perigo, em 19.º lugar. "Acho que se vencermos os jogos e somarmos pontos, naturalmente vamos ficar longe das últimas posições. Uma coisa leva à outra", concluiu Picerni. Ele já adiantou que pretende mexer apenas o necessário no time. Assim, a única mudança deve ser a entrada de Zé Luís, que cumpriu suspensão automática, na vaga de Germano, que na sua estréia acabou expulso.