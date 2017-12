Picerni aposta nos gols de Vágner Love Vágner Love é a principal esperança do técnico Jair Picerni para a partida do Palmeiras contra o Sport, nesta quarta-feira, no Palestra Itália. Nesta terça, enquanto esperava o momento de embarcar no ônibus que conduziu a delegação para a concentração, o treinador falou sobre a importância do atacante para o time. "O Vágner é diferenciado, um atacante nato. Sábado, após o empate diante do Botafogo, muitas pessoas que moram no Rio de Janeiro vieram me pedir detalhes sobre ele", contou. O próprio jogador, embora tente manter os pés no chão, já demonstra saber o quanto representa para o clube. "É claro que se eu for convocado para a seleção Sub-20 farei falta", afirmou Vágner. O atacante pediu à torcida que tenha paciência na partida desta quarta-feira caso o gol demore para sair. "No último jogo contra o mesmo Sport, por exemplo, os torcedores pegaram muito no pé do Lúcio. Tomara que isso não aconteça novamente. Acho que se houver empenho eles vão reconhecer e ficarão ainda mais do nosso lado."