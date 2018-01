Picerni aposta numa boa estréia Apesar da apresentação de nove reforços nos últimos dias e a incorporação de três atletas que estavam emprestados, os jogadores do Palmeiras não acreditam que a falta de entrosamento possa prejudicar o rendimento do time nos primeiros jogos do Campeonato Paulista. Alguns líderes, como Zinho, citam que este ano a equipe está mais organizada, além de ressaltar a capacidade do treinador Jair Picerni em unir o grupo. O time estréia no Paulistão contra o Mogi Mirim, domingo, 17h, no Parque Antártica. "Claro que chegaram muitos jogadores novos e o entrosamento não vem de um dia para o outro. Mas a motivação pode superar algumas deficiências iniciais. Percebo que nossa estrutura melhorou em relação ao ano passado. O ambiente está mais leve, diferente." O volante Magrão, que retornou de empréstimo do São Caetano, tem a mesma opinião de Zinho. "Apesar do pouco tempo de preparação, a nossa situação não permite tempo para reflexões. Não participei da campanha que levou o clube à segunda divisão, mas hoje faço parte dessa situação. Estou vivendo o reflexo de tudo o que aconteceu. Não sou ingênuo a ponto de imaginar que o entrosamento vem de uma hora para outra." Jair Picerni não está mexendo em um terreno desconhecido. Questionado sobre a legião de quase anônimos que aportou no Parque Antártica, o técnico não vacilou ao garantir que recebeu boas informações dos reforços. "Sabemos muito bem aonde estamos pisando. Estamos cercados de pessoas da maior confiança que sempre passam informações sobre jogadores". Não deve ser um blefe de Picerni. O treinador, depois de três temporadas no São Caetano quando deu uma reviravolta na sua carreira, se especializou em formar times com jogadores rodados mas desconhecidos. O projeto que funcionou no ABC, entre 1999 e 2001, será implantado no Parque Antártica. Picerni sugeriu ao presidente Mustafá Contursi montar o Palmeiras com base no São Caetano. Pediu as contratações de Dininho e Adãozinho, que, ao lado de Magrão e Claudecir, repetiriam a estrutura do time do ABC. Adãozinho foi contratado. Dininho não deu certo. Picerni lamentou a ausência do zagueiro, mas organizou o Palmeiras com a cara do São Caetano. E deu aval a Mustafá Contursi para rechear o grupo com jogadores coadjuvantes desde que com boa quilometragem, nada muito diferente do que havia feito no ABC. E eles foram chegando. Na zaga, jogadores altos e fortes como Daniel, Dininho e Serginho do São Caetano. Então, foram contratados Gustavo (1m90, 27 anos), Dênis (1m86, 29 anos) e Índio (1m80, 28 anos). Na lateral, mais experiência com Marquinhos (26 anos), do Goiás, e Everaldo (28 anos), da Ahlen, da segunda divisão da Alemanha. No ataque, Leandro, com passagens pela Portuguesa, Fiorentina, Grêmio e São Paulo, e Carlos Castro, 32 anos, colombiano com certo cartaz no futebol latino. Picerni ainda ganhou uma nova geração, com os meninos finalistas da Copa São Paulo de Juniores. "É o elenco que vamos trabalhar. Queremos formar um grupo com mentalidade de vencedor", afirmou o treinador. Contra o Mogi Mirim, domingo, Picerni vai usar o esquema 4-4-2. Além da dúvida em relação à escalação de Marcos no gol, decidirá entre Pedro e Neném na lateral-direita.