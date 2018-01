Picerni aposta tudo na volta de Marcos Jair Picerni aposta todas as suas fichas na volta do goleiro Marcos contra o Mogi Mirim, hoje à tarde, no Parque Antártica. Durante a semana, a diretoria foi à Comissão Antidopagem da CBF, solicitando permissão para escalá-lo, porque alguns remédios que ele está tomando regularmente para curar a bronquite contêm substâncias proibidas. Sem estar totalmente recuperado, a escalação do goleiro tem mais valor simbólico do que técnico. Marcos é o líder do time, é o único que tem o respeito de todos no elenco. Leia mais no Jornal da Tarde