Picerni arma um time mais ofensivo Um time mais ofensivo pode ser a grande novidade do Palmeiras na segunda fase da Série B do Campeonato Brasileiro. Nesta quinta-feira, no último dia da mini pré-temporada em Extrema (MG), o técnico Jair Picerni escalou um meio-de-campo composto por Marcinho, Magrão, Elson e Diego Souza, uma formação que deixa a equipe mais agressiva no ataque. "Assim eu vou jogar como gosto: de segundo volante, saindo de trás e partindo para a frente", comemorou o volante Magrão, que ainda não tem sua presença na partida contra o Santa Cruz definida, apesar dos três treinos coletivos que participou em Extrema. Em fase final de recuperação de contusão, ele promete se sacrificar para estar em campo neste sábado, no Recife. Para acalmar a torcida, Magrão garantiu que a nova formação não deixará o Palmeiras enfraquecido na defesa. "Eu, o Elson e o Diego, na verdade, somos volantes que vão ao ataque e quando um vai para frente o outro fica para defender", explicou.