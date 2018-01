Picerni cobra disciplina no Guarani Nem o empate com o Santos, quinta-feira, na Vila Belmiro, deixou o técnico Jair Picerni satisfeito com a produção dos jogadores do Guarani. Ele continua preocupado com a indisciplina do grupo, por causa das seguidas expulsões - afinal, Serginho recebeu o cartão vermelho ainda no primeiro tempo da partida. "Não podemos aceitar esta história de ser expulso, porque compromete o trabalho de toda a semana", alertou Picerni, que deve confirmar a entrada de Marlon na vaga de Serginho. Nas demais posições, o time contra o São Caetano, domingo, em Campinas, deve ser o mesmo. Com o empate de quinta-feira, o Guarani chegou aos 6 pontos no Campeonato Paulista, ocupando a 15ª colocação.