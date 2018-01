Picerni cobra jogadores do Palmeiras Jair Picerni cobrará dos jogadores do Palmeiras "mais grandeza" no jogo deesta noite contra o Ituano, às 20h30, no Parque Antártica. O treinador não gostou de como o time e a torcida comemoraram as duas últimas vitórias, contra Operário (1 a 0, pela Copa do Brasil) e Guarani (2 a 0, pelo Campeonato Paulista). Acha pouco para um clube com tanta história. Picerni acha que o Palmeiras está "humilde demais" e ficou preocupado com a repercussão das duas vitórias. "Não há razão para comemorar tanto. O time ainda não ganhou nenhum título. Acho que está na hora de se impor. Com todo respeito ao Ituano, é isso que temos de fazer nessa partida." Leia mais no Jornal da Tarde