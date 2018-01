Picerni começa a mudar o São Caetano O técnico Jair Picerni, aos poucos, vai impondo sua filosofia no São Caetano. No seu quarto dia de trabalho, o treinador já fez algumas mudanças no time visando a partida contra o Flamengo, no próximo sábado, no Rio de Janeiro, pela 26.ª rodada do Campeonato Brasileiro. O lateral-direito Ricardo Lopes, contratado junto ao Ituano, irá fazer a sua estréia. Ele entra na vaga de Alessandro, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Coincidentemente, Lopes irá enfrentar o clube que defendeu no primeiro semestre. No entanto, não se saiu muito bem e acabou sendo devolvido ao time de Itu. "É uma página que ficou para trás. Agora estou pronto para ajudar o São Caetano?, comentou o novo titular. Outra novidade foi a efetivação do meia Canindé entre os titulares. Segundo Picerni, ele quer o jogador atuando mais próximo da dupla de ataque. "Temos que reforçar a marcação para liberar o Canindé na armação das jogadas. Assim, o ataque será bem acionado", imaginou o treinador. A delegação retornou, nesta quinta-feira, da cidade mineira de Extrema. Os jogadores farão um recreativo, nesta sexta, e, após o almoço, a delegação embarcará para o Rio, onde espera dar fim à série de cinco derrotas consecutivas.