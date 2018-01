Picerni começa a ter esboço do time Mesmo sem contar ainda com os reforços que tanto espera, o técnico do Palmeiras, Jair Picerni, acredita ser possível esboçar um time para a disputa do Campeonato Paulista e da Copa do Brasil. Mas alerta que pensar em título já no primeiro semestre seria um pouco de ousadia, embora mostre otimismo. "De repente aparecem dois ou três jogadores, como foi no caso do Santos com o Diego e o Robinho, e o time embala, mas não será fácil, porque o Palmeiras vem de um rebaixamento para a Segunda Divisão." A meta principal no ano, para a comissão técnica, é tirar a equipe da Série B do Campeonato Brasileiro - caso não haja virada de mesa. Mas a Copa do Brasil terá atenção especial, pois leva o time à Taça Libertadores da América. Marcos será o goleiro e Leonardo, um dos zagueiros. Na lateral-direita, o jovem Pedro deve ganhar uma chance, se Arce for para o Japão. No meio-de-campo, Magrão, Adãozinho, Pedrinho e Zinho são os preferidos do treinador. Claudecir deve deixar o clube. E, no ataque, Dodô é o favorito a iniciar a temporada como titular e a outra vaga será disputada por Muñoz, Nenê, Vágner, do time de juniores, e mais um que chegará, possivelmente Leandro. O esboço da escalação, porém, não significa que o Palmeiras tenha se organizado bem e feito com sucesso o planejamento. Picerni está preocupado, porque as competições se aproximam e ele ainda tem muitas indefinições, exatamente como ocorreu no desastroso ano passado. Não tem a zaga formada, não sabe se Arce e Claudecir vão ficar nem se as contratações que pediu vão ser concretizadas. Treino agitado - Mais uma vez, dezenas de pessoas foram às imediações do campo do Colégio São José para o treino do Palmeiras. Houve até a presença de torcedores organizados. A Mancha Alviverde, representada por pessoas de Pouso Alegre, esteve presente no local e conseguiu entrar no campo. Os torcedores colocaram uma faixa da uniformizada numa grade e cumprimentaram alguns atletas. O time treinou pela segunda vez com bola e amanhã trabalha em dois períodos.