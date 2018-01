Picerni comemora evolução do Guarani O técnico Jair Picerni gostou da atuação do Guarani no jogo contra o Paulista, por 2 a 1, quarta-feira, pela última rodada do campeonato. "Estou feliz mesmo, mas não é apenas pela vitória. O time está jogando compacto, toma poucos gols e começou a chegar bem lá na frente. É bom sinal", afirmou. Os dois gols marcados no último jogo deram mais tranqüilidade ao atacante Evandro Roncatto, de apenas 18 anos e que sonha em se firmar como titular. "Estou ganhando confiança e não vou perder a chance de continuar no time", disse o jogador. O Guarani volta a campo no domingo, contra a Internacional, em Limeira. O time está 10º lugar no Paulistão, com 12 pontos.