Picerni comemora recuperação dos contundidos Depois de enfrentar uma fase de má sorte no início da Série B do Campeonato Brasileiro, a ponto do técnico Jair Picerni declarar que apagava uma média de "quatro incêndios por dia", o Palmeiras finalmente parece ter deixado os problemas para trás. Primeiro, o time conquistou duas vitórias por goleada, que o deixaram em situação confortável na tabela de classificação. Agora a boa notícia vem do departamento médico. O meia Pedrinho e o volante Adãozinho, recuperados de contusão, estão liberados para jogar e devem ficar no banco de reservas na partida contra o CRB, sábado. Picerni diz não temer que a reabilitação dos dois e a natural briga de posições afete a harmonia do time. "Ao contrário, acho isso é até bom", diz o treinador, garantindo que com Pedrinho e Adãozinho o time ganha novos recursos de jogada. Sobre a escolha de seus titulares é categórico: nome não garante vaga no time principal. "Tenho muito respeito por todos, mas o que vale para mim são os três pontos", disse o técnico, adepto da regra "em time que está ganhando não se mexe". Diadora - O Palmeiras deve anunciar nos próximos dias o acordo de fornecimento de material esportivo por parte da empresa Diadora. Segundo o diretor de futebol, Fernando Gonçalves, falta muito pouco para a negociação ser anunciada oficialmente. "Diria que está 98% certo", disse o dirigente. Os detalhes do contrato estão sendo negociados pessoalmente pelo presidente Mustafá Contursi. O clube não confirma, mas a fabricante de material esportivo deve pagar ao clube cerca de US$ 3 milhões. O dinheiro ajudaria o clube na contratação de pelo menos um atacante, como quer o técnico Jair Picerni. O nome de França ainda é o preferido do treinador e da diretoria, embora as chances sejam remotas. Outra possibilidade é a de contratação de um meia, mas o treinador diz que não é Rodrigo Fabri.