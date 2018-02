Picerni define Guarani com Roncatto Atitude. Esta é a palavra de ordem do técnico Jair Picerni para os jogadores do Guarani, que enfrentarão o Paysandu no sábado, às 16 horas, no Mangueirão. Após um rápido treino coletivo na manhã desta quinta-feira, o time titular foi confirmado com a volta de Evandro Roncatto ao ataque - ele disputava posição com Léo. "Temos que ter coragem e atitude nesta hora. Vamos em busca de um objetivo difícil, mas tenho a confiança em poder conquistá-lo", disse Picerni, ciente de que o Guarani precisa vencer seus dois últimos jogos para fugir do rebaixamento no Brasileiro. O time de Campinas está na penúltima posição do campeonato, com 46 pontos ganhos. Com o objetivo de se ambientar ao clima da cidade de Belém, o time do Guarani embarcou na tarde desta quinta-feira para lá. O forte calor e a alta umidade do local preocupam a comissão técnica. "Todo cuidado é pouco neste momento. Por isso estamos tendo atenção em todos os aspectos", explicou Picerni.