Picerni define substitutos de Magrão e Alceu Sem poder contar com Magrão por um mês e com Alceu por pelo menos um mês e meio, o técnico Jair Picerni definiu nesta quarta-feira que o Palmeiras terá Correia como volante e Elson na função de meia a partir de agora. Os dois estão confirmados para enfrentar o Avaí sábado, em Florianópolis, e devem continuar no time pelo menos até o encerramento do primeiro turno da segunda fase da Série B do Brasileiro. Magrão e Alceu se contundiram sábado passado, no empate de 2 a 2 com o Gama, no Palestra Itália. Magrão sentiu a coxa esquerda e Alceu deixou o campo com uma lesão na cartilagem do joelho esquerdo, que o levou à mesa de cirurgia. Nesta quarta-feira à noite, submeteu-se a uma artroscopia. ?Conto com a empolgação dos reservas que estão entrando. Infelizmente perdemos peças importantes em um momento crucial, mas nem por isso o Palmeiras deixará de ser forte. Já jogamos desfalcados neste campeonato, e o time não se deixou abater?, disse Picerni, que no entanto deixou evidente sua preocupação ao falar dos atletas que perdeu. ?O Alceu jogou todos os jogos do campeonato até o momento. Tem boa pegada e além disso pode atuar tanto como volante quanto como terceiro zagueiro. Acho que nosso problema maior estará justamente nesta posição. Já o Magrão é voluntarioso. Tem uma incrível capacidade física e força para armar a equipe e voltar para ajudar a defesa. O Elson, por mais que seja criativo, não tem tanto poder de marcação. A dinâmica certamente não será a mesma.? O medo do treinador é o seguinte: ?O grupo ainda não está formado. Não chegamos ao equilíbrio ideal.? Quem também perdeu o lugar no time foi o zagueiro Gláuber. Expulso duas vezes nos três jogos em que esteve em campo, será substituído por Leonardo. ?Quero preservar o Gláuber, que está pendurado com dois cartões amarelos. Além disso, ele pode ser julgado pela expulsão contra o Marília e ser suspenso por até três partidas?, justificou o treinador. Outra opção seria exatamente colocar o zagueiro em campo para que ele forçasse o terceiro cartão e entrasse zerado na próxima fase. Pedrinho, recuperado de uma contusão na coxa, deve viajar para Florianópolis e entrar no segundo tempo nem que seja para forçar o terceiro cartão amarelo. Picerni nega que esteja preocupado em escolher adversários. Se a primeira fase terminasse hoje, a equipe enfrentaria os três grandes clubes de Pernambuco, Santa Cruz, Náutico e Sport. ?Meu auxiliar (Fred Smânia) já está assistindo as fitas de todos os times da Série B.?