Picerni desiste de escalar muitos reservas O técnico Jair Picerni desistiu de escalar um time com muitos reservas, sábado à tarde, contra o Santa Cruz, no Palestra Itália, por duas boas razões. Primeiro, quer evitar uma nova decepção em casa, diante da torcida, depois da derrota para o Sport por 3 a 2, no último sábado. E quer aproveitar que a vaga já está garantida para testar uma formação mais ofensiva, com Edmílson, Vágner Love e Thiago Gentil na frente. Em princípio, os únicos titulares que deverão ficar fora dessa partida são Marcos, Lúcio (suspenso), Marcinho e Elson. "Poder voltar ao time é superimportante nessa hora, já que a equipe vai entrar com três atacantes, tivemos uma derrota no último jogo em casa e nada como uma vitória agora para que a gente possa viajar tranqüilo na segunda-feira para se preparar para as finais do campeonato", disse Thiago Gentil, referindo-se à concentração em Extrema, no sul de Minas Gerais. Apesar de sentir falta de ritmo de jogo - a última partida foi no final de setembro, contra o Vila Nova - Thiago afirma que não terá problemas de entrosamento. ?O Edmílson volta um pouco e a gente intercala. Vai ter um volante para mim e outro para o Vágner, e a gente não vai poder esquecer da marcação. Joguei mais da metade do campeonato ao lado dele, nos entendemos." No treino da tarde, no Parque Antártica, o técnico Jair Picerni escalou os titulares com Sérgio, Daniel, Leonardo e Correia; Baiano (que volta de suspensão), Fábio Gomes, Magrão e Marquinhos; Edmílson, Vágner e Thiago. O técnico não deu entrevistas nesta quinta-feira à tarde para explicar se vai manter ou não esse time no jogo de sábado. Mas Picerni dificilmente altera no jogo de um sábado a equipe que escala para treinar na tarde da quinta-feira anterior. "Não vejo a hora de completar 150 jogos (com a camisa do Palmeiras), esse vai ser o 148. Não dá para ficar pensando se pode machucar ou não. Se for assim a gente não joga nunca e eu sou pago para jogar", disse o volante Magrão, que também volta de suspensão automática, comentando a opção do treinador de não poupar mais titulares para não correr risco de perder jogadores importantes no quadrangular. Magrão deixou claro que a situação do Palmeiras, apesar da classificação antecipada, não é nada cômoda. "Aqui tem de estar sempre com a água batendo na bunda para a gente acordar. Melhor dizendo, com a corda no pescoço para ficar esperto." Magrão descarta a hipótese de não subir e ter pela frente no ano que vem mais equipes grandes na Série B. "A encrenca já está aqui. Jogar com o Grêmio no Olímpico é mais fácil que pegar o Santa Cruz no Recife." Diego Souza, Adãozinho e Pedrinho estão pendurados. "Puxa, nem tinha lembrado dessa história dos cartões amarelos! Mas vamos pro jogo para ver o que é que dá", disse Pedrinho, encabulado. O meia não se surpreende com a formação com três atacantes: "É a característica do Jair escalar equipes ofensivas." Pedrinho será relacionado para a partida. Se não entrar, completará oito semanas sem jogar. "Eu digo para o Jair, se for atrapalhar não quero entrar. Mas se quiser me levar para todo jogo, para entrar ou para ficar no banco, tá tudo ótimo."