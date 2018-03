Picerni deve mudar o Palmeiras outra vez O técnico Jair Picerni deverá promover quatro alterações no time do Palmeiras para a partida de sábado, contra o Joinville, no Palestra Itália, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Apesar de atuarem bem na vitória por 3 a 0 sobre o América Mineiro, no último sábado, o goleiro Sérgio, os volantes Correa e Fábio Gomes e o atacante Muñoz devem voltar para a reserva. O goleiro Marcos parece estar recuperado da contusão na virilha e até o final da semana deverá pronto para reassumir a vaga de titular. Os outros três - o lateral-direito Alessandro, o volante Marcinho e atacante Vágner - cumpriram suspensão automática estão à disposição do treinador. "Temos esta semana toda para trabalhar e ver o que será melhor para o time. Mas o que eu sempre digo é que o Palmeiras não tem 11 titulares, e sim um grupo com 30 profissionais que têm condições de ser titulares. No futebol atual, em que suspensões e contusões são comuns, é muito importante ter um grupo forte e com todos no mesmo nível", disse o técnico do Palmeiras, segundo a assessoria de imprensa do clube.