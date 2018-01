Picerni deve mudar time diante do Vitória O técnico Jair Picerni deverá definir nesta segunda-feira o time que enfrenta o Vitória, na quarta-feira, no primeiro confronto pelas oitavas-de-final da Copa do Brasil, no Palestra Itália. Como vai jogar em casa, o treinador deverá escalar o Palmeiras com dois meias, Zinho e Pedrinho, e não apenas um como nos últimos jogos. O recém-contratado volante Fábio Gomes também tem chances de entrar. Leia mais no O Estado de S. Paulo