Picerni discute renovação nesta segunda O futuro de Jair Picerni começa a ser definido nesta segunda-feira. O treinador, cujo contrato com o Palmeiras terminará dia 31, terá uma reunião com o presidente Mustafá Contursi para acertar detalhes de uma possível renovação. Picerni, que recebe R$ 50 mil mensais, quer ficar no Parque Antártica, mas exige um salário à altura dos grandes treinadores do futebol brasileiro. E dissimula ao negar a existência de uma proposta do Kashima Antlers, do Japão, que acena com um contrato que lhe renderia mais de US$ 1 milhão por ano. ?Acho que seria natural que eu continuasse aqui. Disputar o Paulistão e a Série A do Brasileiro enriqueceria ainda mais o meu currículo. Mas vamos conversar com o presidente para saber se ele deseja continuar comigo. Uma renovação desse porte exige muito mais do que a discussão financeira. Quero saber também quais seriam as condições de trabalho e se o grupo que foi campeão da Série B será mantido, com no máximo duas ou três contratações.? A diretoria de Futebol do clube promete resolver a situação rapidamente. ?Queremos contar com ele, e resolver a sua situação é prioridade nos próximos dias?, garante Mario Gianini. O dinheiro poderá não influenciar tanto na decisão que Picerni vai tomar nos próximos dias. Estabilizado financeiramente, a sua prioridade é se fixar definitivamente no grupo dos grandes treinadores do Brasil. Campeão, fez questão de citar que, ao aceitar o cargo no início do ano, assinou um contrato de risco. Afinal, além de conviver com uma das mais exigentes torcidas brasileiras, trabalhou o tempo todo com a obrigação de levar a equipe de volta à elite do futebol. Agora, aos 57 anos, quer provar a si mesmo que, após uma seqüência de vice-campeonatos comandando o São Caetano, chegou a sua vez de brilhar. ?Fui contratado para um projeto específico e não poderia decepcionar. Graças a Deus demos a resposta dentro de campo, com um time que, além de realizar a melhor campanha, marcou o maior número de gols da competição. Foi uma linda história, já que todos os jogos foram jogos da nossa vida. Hoje, vejo o Palmeiras equilibrado, forte o suficiente para enfrentar as grandes equipes brasileiras.? Embora sempre tenha dividido o mérito da conquista com os jogadores, Picerni não esconde que seu trabalho foi importante especialmente para manter a unidade do grupo. ?Não tenho o estilo disciplinador, detesto ficar pegando no pé dos jogadores. Mas basta uma análise do aproveitamento do Palmeiras na Série B para ver que todos entenderam minha proposta. Foi o triunfo de vários jovens que se propuseram a sair do nada com humildade. Soubemos formar um grupo consciente da força da camisa, que contou o tempo todo com um diferencial: a torcida. Por tudo isso, quero resolver minha vida o mais rápido possível para iniciar o planejamento para 2004.? E também quer aproveitar da melhor forma possível a imagem de amigo dos jogadores que construiu em 2003: ?Esse foi o título da amizade, de uma família que soube se unir aos poucos. Por tudo isso, entramos para a história.?