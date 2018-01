Picerni distribui elogios e críticas Jair Picerni distribuiu elogios e advertências entre os jogadores do Palmeiras que participaram da vitória por 2 a 1 sobre o Marília, no sábado. Ao mesmo tempo em que ressaltou o bom trabalho do atacante Muñoz, o técnico não escondeu preocupação pela segunda expulsão consecutiva do zagueiro Glauber. Picerni ressaltou que Muñoz tem mostrado dedicação, deu-lhe os parabéns pela determinação, mas não adiantou se o mantém como titular. O treinador procurou ser comedido em relação a Glauber, mas afirmou que a juventude do zagueiro não serve de desculpa para expulsões. Ele espera que a nova experiência desagradável sirva de lição ao jogador e procurou estimular a autocrítica, ao mostrar-lhe como o cartão vermelho sacrificou os demais, até do ponto de vista físico. Muñoz comemorou os elogios. "Até que enfim. A gente sempre fica tomando dura", divertiu-se e ainda foi diplomático, quando lhe perguntaram se preferia a vaga ao incentivo. "Ser titular é a melhor notícia que um técnico pode dar a um atleta", disse o atacante. "Mas elogio também é bom, porque dá mais confiança ao trabalho." Glauber foi duplamente advertido. Além de Picerni, recebeu conselhos do pai, que estava no estádio e foi embora logo após a expulsão. "Na hora, fiquei preocupado e pensei que todo mundo ia achar que sou violento", admitiu o zagueiro. "Mas nas categorias de base só fui expulso duas vezes."