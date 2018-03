Picerni diz que jamais brigou com Zinho Passados seis dias da saída de Zinho do Palmeiras, o técnico Jair Picerni admitiu nesta quarta-feira que voltaria a trabalhar normalmente com o meia. Nem mesmo as críticas que recebeu do jogador, que chegou até questionar a ausência de títulos importantes no currículo do treinador, foram suficientes para tirá-lo do sério. Zinho pediu para deixar o Parque Antártica depois que Picerni insinuou que ele teria feito corpo mole e inventado uma contusão muscular para não viajar a Salvador e enfrentar o Vitória na quarta-feira passada. Mas, segundo o treinador, o mal-entendido poderia ter sido contornado com uma boa conversa. "Se eu não tenho currículo, ele poderia me emprestar uns três títulos que ficaria tudo bem. Mas agora vamos seguir a vida. Garanto que o Zinho não saiu ?atritado? com ninguém, muito menos comigo. Ele fez as colocações que achou que deveria e se encarregou de respondê-las. Mas o ambiente aqui é profissional e aprendi nos últimos anos a contar até três antes de tomar alguma medida que depois possa me prejudicar. Por isso, poderíamos ter nos entendido", disse Picerni. Na visão do treinador, no entanto, o rompimento do contrato não aconteceu somente por dificuldades de convivência entre ambos. "Pelo que estou vendo, o Zinho já tinha propostas para deixar o Palmeiras. Talvez tenha sido uma decisão premeditada. Mas nunca fui de marcar ninguém especificamente na vida. Disse na semana passada que meu problema com ele terminaria em pizza. Mas ele sumiu, nem me deu satisfação. De repente, até poderia haver uma maior aproximação, mas agora é tarde."