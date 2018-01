Picerni é apresentado no Palmeiras Jair Picerni foi apresentado há instantes, pouco depois das 12h30, na Academia de Futebol, como o novo técnico do Palmeiras para a temporada 2003. Apesar de ter levado o São Caetano a duas finais consecutivas de campeonato brasileiro e uma vez à final da Libertadores da América, o técnico acha que atingiu o principal momento em sua carreira. ?Chegou o momento importante da minha vida?, disse ele, na entrevista coletiva que concedeu há pouco no Palestra Itália, logo depois de chegar ao clube. ?Este é o maior degrau da minha carreira. O maior desafio?, acrescentou. Torcedor confesso do Palmeiras, Picerni lembrou que seu trabalho não será pautado apenas na identificação com o clube. ?É preciso calma. Vamos separar as coisas. Estou aqui como profissional. Na verdade, eu sou alucinado por vitórias?, afirmou ele. Picerni, no entanto, admite que se transferiu para o Palmeiras (estava no Guarani) por apostar num projeto pessoal, estimulado pela mulher, Fernanda. ?Ela me disse que estava na hora de me transferir para um clube com uma torcida grande, de grande expressão?, contou. ?Tive muitas propostas. É incrível como fui procurado, acho que até mais que o Felipão?, brincou. O novo treinador do Palmeiras, que deve receber cerca de R$ 100 mil, disse que pretende contar com os volantes Claudecir e Magrão e pretende conversar com a diretoria para definir outros reforços.