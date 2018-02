Picerni é o mais confiante no Verdão A classificação do Palmeiras para a fase semifinal do Campeonato Paulista mudou o discurso do técnico Jair Picerni. A conquista do título, que antes não passava de uma utopia para o treinador, passou a ser comentada com naturalidade por ele no Parque Antártica. Para o técnico,?o time está mais confiante em relação ao início da temporada. Chegamos a uma fase em que a competição será decidida no mata-mata. Não vejo motivos para não acreditar que uma vitória sobre o Corinthians na semifinal seja possível.? Por outro lado, Picerni antevê dificuldades no futuro caso o Palmeiras seja eliminado da competição. A política interna do clube de Mustafá Contursi, que anda calma com os bons resultados, pode entrar em ebulição a qualquer momento em caso de eliminação. ?Se não chegarmos logo a uma conquista, a impressão que ficará para a torcida é de que o trabalho não surtiu nenhum efeito positivo. É evidente, até pelos resultados das últimas partidas, que a equipe está em evolução. Acredito sempre nas coisas boas e garanto: o Palmeiras vai arriscar?, disse Jair Picerni. A empolgação de Picerni com a invencibilidade de seis partidas chega a extrapolar a realidade do futebol apresentado pela equipe, que ainda não convenceu em 2003. ?Estamos passando por um processo de reação alucinante. E poderemos dar seqüência ao trabalho diante de um adversário que está com uma proposta diferente da nossa.? Picerni lembra que o Corinthians vem da conquista de títulos e iniciou a temporada pensando em ganhar a Libertadores. ?Nós estamos praticamente começando do zero. Cada clube sabe a força que tem?. Dispensados nos últimos dois dias, os jogadores do Palmeiras voltam nesta segunda-feira a treinar na Academia de Futebol. ?Quando assumi o cargo de técnico, no final do ano passado, passei aos atletas a responsabilidade que teriam. Como a determinação foi total, as coisas fluíram bem. Teremos 180 minutos para decidir, em campo, se somos melhores que o Corinthians?, explica o treinador. Remanescente do time de 2002, o lateral Leonardo evita falar do passado, mas acredita que o grupo hoje esteja muito menos acomodado. ?Alguma coisa teria que mudar aqui. Do jeito que estava, não podia continuar. Finalmente, aprendemos que, quando não dá para ganhar na técnica, a raça tem que prevalecer. Esse clássico contra o Corinthians chegou em boa hora. Será uma partida diferente, que vai mexer com a cidade inteira. Vamos mostrar que aprendemos muito com as derrotas.?