Picerni e Thiago Gentil não param de brigar Está cada vez mais problemático o relacionamento do técnico Jair Picerni com o atacante Thiago Gentil. Os desentendimentos são diários. Nesta quinta-feira, mais uma vez, os dois tornaram públicas as desavenças. O jogador, que tinha certeza de que iria enfrentar o CRB, sábado, no Parque Antártica, ficou revoltado com o veto do técnico e fez um longo desabafo com os jornalistas. Disse, irritado. ?Estou chateado. Estou recuperado da contusão e pensei que iria ser escalado, mas o treinador falou que nem na reserva eu vou ficar." O atacante sofreu uma torção no tornozelo direito quinta-feira, dois dias antes do jogo do Palmeiras contra o Caxias, no Sul. Tinha sido titular contra o São Raimundo, no Palestra Itália, na goleada palmeirense por 4 a 0. No início do segundo tempo, Jair o substituiu por Muñoz. Thiago Gentil não escondeu o descontentamento. O treinador não gostou e repreendeu o jogador. Porém, a conversa não foi suficiente para acabar com a rebeldia. ?Eu estava jogando, sou titular. Acho que devo sair por contusão e não por uma opção do treinador", afirmou o atacante, desafiando a autoridade do chefe. Ao saber da irritação do jogador, Jair Picerni foi irônico. ?Não há pressa em escalar o Thiago Gentil. Deixa ele para lá", disse, fazendo o sinal característico de quem quer que a outra pessoa fique bem longe. Jair não diz, mas dá sinais de que prefere trabalhar com jogadores recém-promovidos das categorias de base, como Correa, Alceu, Diego Souza, Anselmo e Vágner, que são titulares de seu time no momento. Mesclados com Daniel e Adãozinho, que trabalharam com ele no São Caetano, o técnico tem certeza de que terá autonomia total sobre o grupo. O conflito entre Jair e o jogador começou um dia antes do segundo jogo contra o Vitória, pela Copa do Brasil. O técnico insinuou que Thiago Gentil e o meia Zinho - que acabou indo para o Cruzeiro - estavam simulando contusões para não irem a Salvador. Na avaliação do técnico, os dois não queriam passar por constrangimento, depois de a equipe ter sido goleada pelo clube baiano por 7 a 2, no Parque Antártica. Hoje, Jair mostra satisfação em elogiar a determinação do time. ?A equipe está mais determinada." O atacante Muñoz, que foi para a Colômbia semana passada, e ficou de retornar quarta-feira, mandou avisar que não conseguiu vôo e que só chega nesta sexta-feira à tarde.