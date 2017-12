Picerni elogia atuação de Edmílson O Palmeiras não se sentiu constrangido pela forma como venceu a Portuguesa. Ao contrário: o técnico Jair Picerni usou de bom-humor para falar sobre os dois gols de pênalti marcados por sua equipe. ?Pênalti é isso mesmo. Na repetição você acerta. Foi isso o que aconteceu aqui hoje.? Picerni elogiou o espírito coletivo de sua equipe, que viveu dois momentos distintos no jogo. ?O Palmeiras fez 2 a 0 jogando bem. Parecia que faríamos uma goleada. Mas a Portuguesa empatou ainda no primeiro tempo e no segundo o jogo ficou mais equilibrado. Aí o Palmeiras se sobressaiu na raça.? O treinador palmeirense fez uma menção especial ao atacante Edmílson. De acordo com o técnico, esse jogador foi fundamental no desempenho da equipe. ?O Edmílson foi um jogador brilhante. Teve participação em todos os gols. Se movimentou com inteligência. Foi fundamental para na construção do resultado.? Os jogadores preferiram ver o lado positivo do resultado. O volante Magrão optou por enaltecer o espírito de luta da equipe. ?Hoje o time mostrou mais união. Foi isso que o Palmeiras colocou em prática aqui. Todo mundo esteve junto, lutando até o fim. Até a torcida permaneceu no estádio. Prá subir tem que ser assim.?