Picerni elogia escolha de Parreira "Foi uma boa indicação, ele conhece tudo da seleção, tem experiência, já foi campeão mundial e, além de tudo, é um grande homem. Falaram no Oswaldo de Oliveira e em outros nomes, mas o Parreira sempre foi um dos mais cotados." A opinião é do técnico Jair Picerni, compartilhada por vários jogadores do Palmeiras, que estão fazendo a pré-temporada em Pouso Alegre. Para o goleiro Marcos, ?o Parreira é bom, vitorioso, o pessoal da CBF estuda para escolher o técnico. O Corinthians foi uma das melhores equipes no ano, ganhou dois títulos. Foi justa a sua escolha". O meia Zinho, que trabalhou com Parreira na Copa de 94, fez mais elogios ao ex-treinador do Corinthians: "É o nome mais indicado para a seleção brasileira. Se ele não quisesse ter saído após a Copa de 94, talvez estivesse até hoje. É um cara campeão e diferenciado no modo de agir, no modo de se comunicar. Tem cultura e é muito respeitado por todos, sem precisar ser militar, autoritário. Foi uma surpresa agradável, porque todo mundo estava falando que ele não iria aceitar o convite."