Picerni elogia time e mantém os garotos Pela primeira vez nos últimos meses o Palmeiras "mandou" num jogo durante 90 minutos. Foi na noite de sábado, contra o América-RN, na estréia do time em casa pela Série B do Campeonato Brasileiro. Por isso, apesar de o resultado ter sido ruim - empate por 1 a 1 -, o técnico Jair Picerni elogiou o desempenho dos atletas e garantiu que vai manter a "criançada" na equipe. "O empate em casa não foi bom, mas jogamos melhor que nas últimas partidas e criamos muitas chances de gol", comentou o treinador. A única crítica feita por Picerni foi a Anselmo, que recebeu cartão vermelho num lance infantil, depois de ter se desentendido com Léo Carioca. O atacante não poderá, assim, enfrentar o Náutico, no sábado, no Recife. É provável que Edmilson, que ficou no banco e entrou no segundo tempo, ontem, seja titular. O atacante Vágner mostrou, mais uma vez, ter ótima presença de área. Fez um gol e criou outras boas situações. Se tivesse um pouco mais de sorte, poderia ter feito mais gols. Alceu também mostrou personalidade jogando como zagueiro. Além de ter marcado bem, aventurou-se com competência no ataque. O estreante Alessandro teve boa atuação, assim como Marcinho. Mesmo assim, de acordo com Picerni, o time precisa melhorar bastante se quiser ficar entre os primeiros e voltar para a Série A. Desabafo - O goleiro Marcos mostrou aborrecimento por causa de publicações, na semana passada, que diziam que ele fumava, fato que teria relação com o possível aparecimento de bronquite. "O que eu faço fora de campo não interessa. Nunca fumei durante um jogo. Por que só falam de mim? Tem tanto jogador que faz muita coisa pior..."