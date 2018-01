Picerni, em busca de vôos altos O técnico Jair Picerni acredita estar vivendo o melhor momento da carreira. "Caipira" assumido, conta que, antes do Palmeiras, recebeu propostas de Cruzeiro, Flamengo, Inter, Portuguesa e seleção peruana. Recusou todas. Mas não ousou rejeitar o Palmeiras. Sua mulher, uma portuguesa chamada Fernanda, o obrigou a aceitar o convite de Mustafá Contursi. Ela trabalha como sua empresária e dá palpite até no acerto do salário. Há mais de 30 anos vivem juntos - conheceram-se na Barra Funda, em São Paulo. Embora entusiasmado com a nova empreitada, Picerni não consegue tirar uma coisa da cabeça: a fatídica decisão por pênaltis da final da Taça Libertadores da América de 2002. Acredita que, se o São Caetano tivesse vencido o Olimpia e conquistado o título, poderia ter sido anunciado, na quarta-feira, técnico da seleção. "Se aquelas bolas tivessem entrado, estaria bem próximo da seleção." Leia mais no Estadão