Picerni entrega lista de reforços a Mustafá Uma relação composta de seis jogadores que poderão reforçar o Palmeiras no Campeonato Brasileiro está na mesa do presidente Mustafá Contursi. Ela foi entregue nesta sexta-feira pelo técnico Jair Picerni, que espera contar com pelo menos três deles nos próximos dias. A prioridade é a vinda de atacantes, já que Adriano Chuva está contundido e Rafael Marques não agradou nas oportunidades que teve no Campeonato Paulista. No entanto, o reforço mais cotado para chegar ao Palestra Itália é o zagueiro Gabriel, da Ponte Preta, que já defendeu a seleção brasileira Sub-20. Mas as negociações ainda não foram concluídas. "Espero, sinceramente, que até quarta-feira (data da estréia contra o Atlético Mineiro, no Palestra) alguma coisa boa aconteça. O presidente entendeu nossa necessidade em contar com um elenco maior e mais forte, já que teremos um campeonato longo e difícil pela frente. Deixei os nomes com ele e a partir de agora os contatos serão iniciados?, disse Picerni. Depois, o treinador comentou sobre o primeiro nome já divulgado. ?Quanto ao Gabriel, trata-se de um bom jogador, que estamos observando desde o Campeonato Paulista. O Fred (Smânia, auxiliar-técnico) assistiu a alguns jogos dele e trouxe boas referências. Vamos ver o que vai acontecer." Com a saída do lateral-esquerdo Marquinhos, o nome de Zé Carlos, que não vem sendo utilizado regularmente no São Caetano, ganha força. O jogador é um sonho antigo de Picerni, embora tenha restrições dentro do elenco por causa da cotovelada que deu em Magrão no confronto pelo Paulistão. "Se chegarem dois ou três jogadores, ficarei satisfeito. Afinal, já temos uma boa base", admitiu Picerni. O volante Adãozinho, que havia pedido dispensa para procurar outro clube, não conseguiu nada e retornou nesta sexta-feira aos treinamentos. Picerni, que comentou semana passada que o jogador estava praticamente fora do grupo, revelou que poderá utilizá-lo no Brasileiro.