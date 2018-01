Picerni escala Palmeiras no 4-4-2 Após dois jogos atuando com um atacante, o Palmeiras volta à tradicional formação do 4-4-2. O técnico Jair Picerni afirmou, nesta terça-feira, que Muñoz será o substituto de Magrão, suspenso. ?É um jogo em casa e precisamos muito da vitória?, disse o treinador, referindo-se ao confronto desta quinta-feira, contra o Ituano, pelo Campeonato Paulista, no Palestra Itália. Picerni tinha algumas opções caso quisesse manter o 4-5-1. Os jovens Corrêa e Alceu também são volantes e poderiam entrar no meio-de-campo. Corrêa, por exemplo, já havia participado dos últimos dois jogos, contra o Operário-MT, pela Copa do Brasil, e o Guarani, pelo Paulista. Os dois, no entanto, são jovens e Picerni optou por um jogador mais experiente como Muñoz. O colombiano, embora feliz com a condição de titular, voltou a dizer ser contrário à utilização de apenas um atacante. Suas afirmações, na sexta-feira, lhe custaram uma conversa com Picerni, que não gostou nada de sua atitude. ?Ele (Picerni) apenas me perguntou e eu disse que era minha opinião, mas não estava criticando seu trabalho?, contou Muñoz. O Palmeiras terá, também, alteração na defesa. Índio torceu o tornozelo esquerdo e ficará fora. Com isso, abre a possibilidade para a estréia do recém-contratado Gustavo, que disputa a vaga com Leonardo. O goleiro Marcos não treinou à tarde por causa de dores no joelho direito, mas, segundo o médico Maurício Bezerra, sua presença diante do Ituano está confirmada. O coletivo, realizado no Palestra Itália, foi visto atentamente pelo presidente Mustafá Contursi, que prorrogou o contrato dos volantes Claudecir e Magrão até 2005. Claudecir tinha vínculo apenas até o fim do ano e Magrão até o ano que vem.