Picerni esconde o time do São Caetano No clássico entre Santos e Corinthians domingo, pela semifinal do Campeonato Paulista, os treinadores abusaram do mistério, divulgando a escalação das equipes poucos minutos antes do início do jogo. Parece que fizeram escola. A tática está sendo usada pelo técnico do São Caetano, Jair Picerni, para o confronto desta quarta-feira, contra o Palmeiras, pela Copa Libertadores da América. Ele justifica a não confirmação da escalação pelo fato de o lateral-esquerdo César e o meia Esquerdinha ainda estarem em recuperação de contusão. O suspense do treinador, porém, se desfaz com a afirmação dos jogadores poupados. "Não atuei no primeiro jogo porque estava suspenso. Aproveitei para tratar de uma dor no tornozelo. Mas agora estou 100% recuperado e pronto para este confronto", revelou César. E, apesar do respeito ao adversário, o lateral confirma um São Caetano no ataque. "O objetivo do nosso trabalho é sempre a vitória e não será diferente desta vez. Se vier um empate tudo bem, mas não vamos nos acomodar", completou o atleta, de 26 anos, prestes a se transferir para a equipe da Lazio, da Itália. César não gosta de fazer prognósticos e prefere manter os pés no chão. "Como podemos pensar na decisão se não passamos ainda pelo Palmeiras? Temos de fazer acontecer antes de ficarmos falando. Dar um passo de cada vez." Esquerdinha contundiu-se na derrota para o Santos, dia 21 de abril. De lá para cá, ficou apenas na torcida nas vitórias sobre União Barbarense (5 x 0 na última rodada do Paulista), Defensor Sporting, do Uruguai, e Palmeiras, as duas últimas por 1 a 0 e válidas pela Libertadores. Esta semana ele participou do coletivo de segunda-feira e do treino físico desta terça. Não sentiu dores e confirmou sua escalação. Ele substitui Márcio Griggio. Pés no chão - Apesar da característica ofensiva que marcou o São Caetano na conquista do vice-campeonato da Copa João Havelange de 2000, a cautela foi utilizada pela comissão técnica da equipe durante a semana, na tentativa de conter a euforia. "Não podemos pensar que a classificação está assegurada. Confiamos no nosso trabalho, mas não podemos menosprezar o adversário. Com certeza, será uma partida muito mais difícil do que o primeira", analisou Jair Picerni, que não tem preocupação extra com o fato de jogar na casa do adversário. "Estamos acostumados com isso." O zagueiro e capitão Daniel endossa as palavras do treinador. "Toda a cautela será pouca, pois o Palmeiras tem jogadores de excelente nível. É preciso respeitá-los."