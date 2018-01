Picerni espera regularidade do Palmeiras O técnico Jair Picerni ficou animado com o empenho do time na vitória por 3 a 0 sobre o América-MG em Belo Horizonte, mas já não se ilude quando o assunto é o próximo jogo, sábado, contra o Joinville. O grupo tem oscilado nas apresentações em casa e será necessário muito esforço para que o time consiga atingir, somente na metade da fase de classificação, a meta estabelecida para as primeiras rodadas. A vitória serviu para o time subir na tabela de oitavo para quinto colocado, o que ainda não satisfaz Picerni, que esperava ver o time entre os três primeiros da competição desde o início. Mas o fato é que o campeonato está realmente disputado. O líder Náutico tem 19 pontos, apenas quatro pontos a mais do que o Santa Cruz, que está na modesta 11.ª posição. Para esta semana, o técnico espera manter a pegada que deu bons resultados no sábado e contar com vários dos jogadores que desfalcaram o time contra o América, como Alessandro e Marcinho, que cumpriram suspensão, e Marcos, contundido na coxa esquerda. Fábio Gomes, que teve o problema no tornozelo esquerdo agravado, preocupa, apesar de ser reserva.