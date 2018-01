Picerni está de volta ao São Caetano Sem rumo no Campeonato Brasileiro, depois de perder os últimos 5 jogos, o São Caetano resolveu recorrer a um velho conhecido para sair da má fase. A diretoria do clube confirmou neste domingo a contratação do técnico Jair Picerni, que dirigiu o time com sucesso entre 2000 e 2002 - na época, foi vice-campeão da Copa João Havelange, em 2000, vice-campeão do Brasileirão, em 2001, e vice-campeão da Copa Libertadores, em 2002. Picerni se apresenta nesta segunda-feira ao São Caetano, junto com o auxiliar Fred Smânia e com o preparador físico Luis Inarra. Ele irá substituir Levir Culpi, que deixou o clube no começo da semana, com apenas 33% de aproveitamento - no sábado, o time foi comandado pelo interino Dino Camargo, na derrota em casa para o lanterna Paysandu. Depois que saiu do São Caetano, em 2002, Picerni passou pelo Guarani, no segundo semestre daquele mesmo ano. Em 2003, comandou o Palmeiras na campanha do título da Série B do Brasileiro. Voltou ao Guarani em 2004, quando dirigiu o time em 12 jogos no Brasileirão e caiu para a Série B. Já em 2005, disputou o Paulistão com o Guarani e ficou alguns jogos no Bahia durante a Série B. Em má fase, o São Caetano parou nos 32 pontos e já sofre ameaça de rebaixamento no Campeonato Brasileiro.