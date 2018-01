Picerni exige contratação de um volante O técnico do Palmeiras, Jair Picerni, afirmou que o time precisa urgentemente de um volante para que seja inscrito na Copa do Brasil e para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro ? se for realizada. O treinador perdeu, na semana passada, Claudecir, que vai jogar no Kashima Antlers, do Japão. ?Nós o liberamos e agora precisamos de um jogador para seu lugar.? O elenco conta com Magrão e Adãozinho para a posição, além dos jovens Corrêa e Alceu, que, de acordo com o treinador, ainda estão um pouco imaturos para assumir a condição de titular. O volante Marcinho, do Figueirense, pode ser contratado ainda nesta semana.