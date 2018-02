Picerni exige mudanças no Guarani Já rebaixado no Campeonato Brasileiro, o Guarani faz planos para manter o técnico Jair Picerni na próxima temporada. Ele admite a possibilidade de permanecer, mas espera o acerto financeiro para oficializar o acordo. Além disso, Picerni já avisou que, se permanecer no Brinco de Ouro, vai exigir "atitudes profissionais". E até já apresentou à diretoria um projeto de total reformulação no departamento de futebol, envolvendo inclusive as categorias de base. "Vocês vão ter uma surpresa, porque vai haver uma profunda mudança em tudo", prometeu o técnico. Picerni reconhece a difícil situação do clube, mas acredita que tudo pode mudar em 2005. Por enquanto, ele tenta reanimar seus jogadores para a melancólica despedida diante do Grêmio, domingo, às 16 horas, no Brinco de Ouro. O confronto dos rebaixados deve ser marcado por inúmeros protestos dos torcedores, inconformados com a situação do time de Campinas.