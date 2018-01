Picerni faz aposta no garoto Vágner Menos de 20 dias depois de ser afastado do time de juniores do Palmeiras por ter se envolvido com uma mulher na concentração durante a Copa São Paulo, o atacante Vágner foi confirmado para enfrentar o União Barbarense neste domingo às 17h no Parque Antártica pelo Campeonato Paulista. A chance surgiu devido à contusão de Muñoz, que torceu o tornozelo direito durante o treinamento de quarta-feira e ficará 10 dias afastado. Vágner tem 18 anos e estreou no Palmeiras na derrota para o Paraná Clube por 5 a 1 no Campeonato Brasileiro do ano passado. Dias depois, atuou no empate contra o Coritiba por 2 a 2 antes de retornar para o time de juniores. "Ele é um menino muito novo, está descobrindo a vida agora. Temos que relevar algumas coisas que fez", disparou o técnico Jair Picerni. "Tem o perfil que desejo para a equipe. É um jogador que bate no gol e tem muita vontade". Vágner, que formará a dupla de ataque com Leandro, reconheceu que a falta de entrosamento poderá atrapalhar seu rendimento. "Mas tenho que dar tudo de mim para conquistar um lugar no time. Quero esquecer o que aconteceu na concentração. Errei, já assumi, e quero começar vida nova. O Gilmar (Gilmar Rinaldi, procurador do jogador) conversou comigo e passou coisas positivas". O atacante mostrou-se surpreso pela rapidez com que conquistou um lugar no time. Mas acredita que a pressão da torcida não irá incomodá-lo no Parque Antártica. "Se fosse um clássico, certamente sentiria um frio na barriga. Mas vou partir para cima em busca do meu espaço. Meu entendimento com a equipe está longe do ideal, mas quero compensar com muita luta". Nascido no Rio de Janeiro, o atacante começou a carreira no Bangu. Após passagens por Vasco e Campo Grande, veio jogar no São Paulo. Deixou o Morumbi por falta de acordo financeiro e se transferiu para o Palmeiras. "Dias atrás minha cabeça estava muito confusa. Não sabia o que iria acontecer comigo. Pensei que fosse ser mandado embora do clube, mas a diretoria teve paciência e reverteu a situação a tempo de participar das finais da Copa São Paulo". Uma das primeiras providências de Gilmar Rinaldi será acertar um novo contrato para Vágner. O jogador ainda ganha como junior. "Hoje (31) o Gilmar veio aqui para conversar com o Lapola (Sebastião Lapola, diretor de Futebol). Mas não quero deixar que a questão financeira influencie meu rendimento. Só penso em jogar".