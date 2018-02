Picerni faz lista com sete reforços A semana pode começar com reforços no Palmeiras. Neste sábado, o técnico Jair Picerni participou de uma reunião com o presidente Mustafá Contursi e apresentou a lista com o que deseja contar. A novidade pode ser o zagueiro Junior, da Portuguesa. As negociações entre as duas diretorias já começaram e Mustafá espera apenas o encerramento do Rebolo do Campeonato Paulista para conversar com o atleta. Allan Dellon, atacante do Vitória, Dininho, zagueiro do São Caetano, Edmundo, atacante que está no Urawa Red Diamonds, do Japão, Lúcio, lateral do Ituano, e Cocito e Adriano, do Atlético Paranaense, também fazem parte da relação. "Mais dia, menos dia, teremos caras novas aqui", desconversou Picerni após a reunião. O treinador deu folga para o grupo até segunda-feira à tarde e afirmou que aos poucos o elenco está conseguindo entender sua proposta tática. O próximo jogo do Palmeiras acontece quarta-feira contra o Criciúma, no Parque Antártica, pela Copa do Brasil. Um empate sem gols classifica o time paulista para a terceira fase. "Só está faltando a equipe se soltar um pouco mais. Meus times sempre atuaram com alegria, e aqui não pode ser diferente. Mas a cada dia noto que estamos evoluindo. Na quarta-feira, em Criciúma (empate por 1 a 1), o comportamento já melhorou muito em relação ao Campeonato Paulista. Mas ainda podemos subir muito de produção". Por outro lado, Picerni ressaltou que a síndrome da derrota que se abateu sobre alguns jogadores no ano passado, por conta do rebaixamento para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro, está praticamente superada. "Sinto o grupo com responsabilidade. A classificação para a Copa do Brasil traria mais tranqüilidade para nós e para a torcida. O nosso maior problema será neutralizar as descidas dos laterais do adversário.? O treinador ainda tem esperanças de contar com o goleiro Marcos na quarta-feira. Mustafá Contursi ligou neste sábado para o presidente da CBF, Ricardo Teixeira, tentando a liberação do jogador, que deve viajar segunda-feira com a seleção brasileira para Portugal para o amistoso do dia 29.