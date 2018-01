Picerni faz mudanças radicais no time Depois de acumular sete derrotas consecutivas, o São Caetano passou a se preocupar diretamente com a ameaça de rebaixamento no Campeonato Brasileiro. E promete mudanças radicais para sair dessa situação já a partir deste sábado, quando enfrenta o Brasiliense no estádio Boca do Jacaré, em Taguatinga (DF). Para piorar, o São Caetano vai enfrentar um adversário direto na luta contra o rebaixamento. Afinal, enquanto está com 32 pontos, em 17º lugar, o Brasiliense tem 28 e ocupa a 20ª colocação. Insatisfeito com o rendimento do time, o técnico Jair Picerni fará várias mudanças, a começar pelo esquema tático, com a volta do 3-5-2 no lugar do 4-4-2. Na defesa, Douglas formará o trio de zagueiros com Thiago e Gustavo. Ele entra na vaga do meia Canindé. Na ala-direita, Ricardo Lopes deixa espaço para o retorno de Alessandro. No meio-campo, Lúcio Flávio será substituído por Márcio Richardes, enquanto que Zé Luís, suspenso, dará lugar ao estreante Germano, contratado junto ao Ceará. E no ataque, Dimba, que cumpriu suspensão automática contra o Figueirense, volta no lugar de Márcio Mixirica. "Temos que ter força na marcação e qualidade no ataque", afirmou Picerni, reconhecendo que o São Caetano mudou bastante depois de três anos em que ele esteve fora do clube. "Vamos nos preocupar em sair desta zona de perigo."