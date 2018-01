Picerni ganha moral no Palmeiras Depois da pré-temporada em Pouso Alegre-MG, e de uma semana de trabalho na capital paulista, o técnico Jair Picerni ganhou prestígio com o grupo do Palmeiras. Agora, depois da partida de domingo, quando o time bateu o Mogi Mirim por 2 a 1, ele recebeu elogios da diretoria. Os dirigentes e conselheiros do clube elogiaram a ousadia do treinador, que fez duas alterações no intervalo. Numa delas, tirou o meia Zinho, praticamente intocável na temporada passada. "O time não foi bem contra o Mogi, me agradou apenas nos primeiros 20 minutos do segundo tempo", comentou Picerni. O treinador acredita que, com o decorrer de mais alguns jogos, o time terá a "sua cara".