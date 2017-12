Picerni impõe condições para ficar Depois da conquista do título da Série B do Campeonato Brasileiro e do acesso do Palmeiras à Primeira Divisão do futebol nacional, o técnico Jair Picerni já começa a falar sobre sua renovação de contrato com o Palmeiras, que termina em dezembro. O treinador diz que ainda não começou a discutir o assunto com a diretoria, mas que existem condições para permanecer. ?Eles (os diretores) já sabem que para eu ficar a maioria do grupo precisa continuar?, diz Picerni, deixando margem para poucas modificações no atual elenco. O treinador também esclareceu que no Brasil a negociação dos acordos ? sempre documentados ? é feita sem ação de procuradores ou empresários. O técnico diz que só aceita intermediários quando a proposta é para o futebol do exterior. Sobre suas aspirações profissionais após esta temporada do Palmeiras, Picerni, que continua negando um convite para trabalhar no futebol japonês, diz que dinheiro não é tudo. ?Para um acerto tem de aliar um bom projeto com uma proposta boa financeiramente.? Carimbo ? Depois de falar de futuro, Picerni comenta o presente: a partida contra o Botafogo sábado. Diz que não quer saber do adversário ?carimbar a faixa?, com uma vitória sobre o time no Palestra Itália lotado. ?A gente tem de terminar bem e não deixar os outros abusarem?, diz o treinador, garantindo que não faltará motivação à sua equipe. Enquanto afirmava sua determinação de ganhar do Botafogo, Picerni e os jogadores recusaram o desafio de Vampeta de um clássico beneficente entre Corinthians e Palmeiras. ?Acho até legal esse negócio de ajudar. Mas não é por aí.? O atacante Vágner foi direto. ?Depois do jogo do Botafogo eu quero é férias.?