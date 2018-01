Picerni inicia trabalho no Palmeiras Na reapresentação do elenco após às férias, nesta quinta-feira, às 16h, na Academia de Futebol, o técnico Jair Picerni deve montar a lista de 26 jogadores que irão trabalhar na temporada 2003. A definição dessa lista, no entanto, vai depender das três última contratações que a diretoria está articulando: um lateral-direito, um zagueiro central e um atacante. O atacante é Nenê, do Jundiaí, que já defendeu o Palmeiras por empréstimo no ano passado. O diretor de futebol Sebastião Lapola e o presidente do Jundiaí, Eduardo Palhares, devem fechar um acordo amanhã. Até a semana passada, o Jundiaí só admitia negociar Nenê em definitivo, enquanto o Palmeiras imaginava prorrogar o seu contrato de empréstimo. Na terça-feira, porém, surgiu a hipótese de uma parceria, com o Palmeiras comprando 50% do passe de Nenê. Como Lapola precisava consultar o presidente Mustafá Contursi para negociar uma proposta alternativa, os dirigentes dos dois clubes ficaram de voltar a se falar amanhã. Quanto ao lateral-direito que vai ocupar a posição deixada por Arce, a diretoria tem duas opções: a volta de Neném, que esteve emprestado ao Goiás, e Luciano Baiano, que fez um bom Campeonato Brasileiro jogando pela Ponte Preta. Já em relação ao zagueiro, a situação é mais complicada. Como Jair Picerni tinha certeza que Dininho, do São Caetano, pudesse ser contratado, não indicou outro. Agora vai ter de sugerir uma outra alternativa.