Picerni já vê o seu time na final "Não tenho bola de cristal, mas acho que vamos disputar esta final". Assim o técnico Jair Picerni, do São Caetano, expressou a sua confiança depois da vitória por 2 a 0 sobre o América, na noite desta terça-feira, no estádio Anacleto Campanella, no ABC paulista. Com esse resultado, a equipe brasileira pode até perder por 1 a 0 no México, semana que vem, que conseguirá vaga na decisão da Copa Libertadores da América. Apesar da vantagem, o jogo no estádio Azteca preocupa o São Caetano. Principalmente, por causa do apoio da fanática torcida mexicana. "Eles são mesmo povão", afirmou o atacante Somália, que foi o herói da partida desta terça-feira. Afinal, ele marcou o primeiro gol e sofreu o pênalti que originou o segundo, marcado por segundo. Segundo Somália, as reclamações dos adversários de que ele não teria sofrido falta do goleiro no lance não se justificam. "Não consegui nem ficar em pé", revelou. O desfalque para o segundo jogo será o lateral Russo, expulso no final do jogo juntamente com Navia, do América. O técnico Jair Picerni lamentou a falta de outro jogador para a posição, adiantando que deve improvisar o volante Marlon no setor. Nesta quarta-feira, a comissão técnica deve confirmar o plano de não usar os titulares na partida contra o Flamengo, sábado, em Fortaleza, pela Copa dos Campeões, para não prejudicar a preparação para o jogo decisivo na Libertadores. O time "B" do São Caetano já conta com 13 jogadores na capital cearense e deve apenas ter seu banco reforçado para tentar uma vaga na segunda fase da competição.