Picerni manda recado a descontentes A ausência pelo segundo dia seguido na semana por causa de uma forte gripe não impediu Jair Picerni de dar seu recado aos descontentes do time, em especial os atacantes Pedrinho -chateado com declarações do treinador de que errou em escalá-lo durante o empate contra o CRB - e Muñoz, que quer uma chance no time titular. Por meio de seu assistente técnico, Fred Smania, o treinador deu indícios de que buscará uma solução conciliadora para o impasse no grupo a partir do reencontro. ?Picerni gosta de todo mundo e todo mundo tem chance?, disse Smania, que comandou os treinos nos últimos dois dias. O assistente afirmou estar em contato permanente com o treinador por telefone, o qual deve voltar ao trabalho na tarde desta quinta-feira. Na conversa que deverá ter com os jogadores, a primeira desde sábado, o discurso deve ressaltar que não há problema pessoal com nenhum atleta e os titulares serão os que estiverem em boa fase. Esta reunião pode ser decisiva para o futuro de Picerni no Palmeiras. O time ainda não superou a instabilidade e problemas internos neste momento podem dificultar a seqüência no trabalho. A eficiência em administrar os egos dos atletas mais experientes deve ser o maior desafio do técnico em sua volta ao trabalho. Fred, que trabalha com Picerni há cerca de dez anos, disse que costuma ser o intermediário entre o treinador e o time, mas o técnico, ao contrário do que possa parecer, é aberto à conversa.? Mas nem tudo é problema. Marcos, que não deve jogar contra o Santa Cruz para tratar da gripe e da bronquite que o atacou, ganhou uma filha na tarde desta quarta-feira, Ana Júlia.