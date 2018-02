Picerni mantém a escalação do Guarani Pela terceira partida seguida, o técnico Jair Picerni vai poder manter a escalação do Guarani. Dessa vez, o adversário é o Crac-GO, quinta-feira, em Campinas, pela Copa do Brasil - no jogo de ida, houve empate sem gols. Por isso mesmo, o Guarani precisa da vitória em casa para garantir a classificação na Copa do Brasil. "Nós entramos sempre para vencer, não importa o adversário. E desta vez precisamos vencer para garantir uma vaga na outra fase", disse Picerni.