Picerni mantém esquema do São Caetano O São Caetano não vai mudar o seu esquema de jogo com três atacantes por causa da derrota para o São Paulo, por 1 a 0. Quem garante é o técnico Jair Picerni, garantindo que Edilson e Jean se adaptaram bem ao novo estilo e que não é um tropeço que vai alterar os planos. "Realmente não jogamos bem contra o São Paulo e não merecemos melhor sorte. Foi uma pena, mas vamos buscar a recuperação", disse o técnico se referindo ao jogo contra o Botafogo, quinta-feira, no Rio de Janeiro, pela 36.ª rodada do Campeonato brasileiro. Com 44 pontos, em 14.º lugar, o São Caetano ainda quer se distanciar da zona de rebaixamento e buscar uma vaga na Copa Sul-Americana. Os jogadores voltam aos treinos nesta terça-feira cedo.