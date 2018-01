Picerni muda cinco no Palmeiras Depois do vexame de domingo no Parque Antártica, com a derrota por 4 a 2 para o União Barbarense, o Palmeiras aposta na vitória nesta quarta-feira contra o modesto Operário de Mato Grosso com pelo menos dois gols de diferença na estréia do time na Copa do Brasil. Os jogadores vão entrar em campo como "guerreiros", no jogo classificado pelo técnico Jair Picerni de "vida e morte". Jair anunciou cinco alterações para o jogo desta quarta-feira em relação a equipe que iniciou a partida de domingo. O Palmeiras, que vem amargando um inferno astral desde o ano passado quando foi rebaixado para a Segunda Divisão do Campeonato Brasileiro, entra em campo com atacante Anselmo no lugar Wagner; o meia Zinho vai substituir Leandro e o lateral-esquerdo Marquinhos no lugar de Everaldo. Além disso, Picerni troca Nenên que vai jogar no lugar de Pedro; e Dênis na posição de Leonardo. A estratégia de Picerni é fazer mudanças no time e obter duas vitórias seguidas para definir a equipe titular. O problema e desafio para o técnico é que a façanha não ocorre desde a Copa dos Campeões, em meados de 2002. "É o início de um trabalho e o grupo teve uma reformulação quase na totalidade", disse Picerni ao desembarcar no hotel onde o time está hospedado, em Cuiabá. "Temos que ter respeito pelo adversário, mas precisamos nos impor. Vamos atrás de um bom resultado. Temos que nos recuperar contra o Operário". O experiente Zinho aposta na força do Verdão, que luta para voltar à elite do futebol e escapar de mais um rebaixamento. "Temos que trabalhar no nosso máximo, entrar com seriedade no jogo. Nosso objetivo é passar de fase e para isso tem que encarar o jogo com muita responsabilidade", afirmou. "A gente vem para cá respeitando o nosso o Operário, trabalhar, fazer nossa parte e buscar um resultado positivo".