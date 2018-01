Picerni muda o time do Palmeiras Se depender do treino coletivo realizado nesta quinta-feira, no Parque Antártica, o Palmeiras deve ter muitas modificações para a partida contra o Mogi Mirim, sábado à tarde, no Palestra Itália. A principal delas é a composição mais defensiva do meio-campo, com três volantes. O setor foi formado por Marcinho, Magrão, Adãozinho na marcação e Diego Souza mais à frente. Alceu, que jogou como volante contra o Santa Cruz, foi deslocado para a defesa, no lugar de Daniel, suspenso. O técnico Jair Picerni gostou do desempenho de Alceu na posição e deve confirmá-lo. O zagueiro Leonardo, que se contundiu no treino de quarta-feira, foi poupado, cedeu lugar para Belém, dos juniores, mas não preocupa. O mesmo não ocorre com Marcos, que deve ser desfalque mais uma vez. O goleiro usou remédios que poderiam ser detectados no exame antidoping. O Palmeiras enviou comunicado à CBF, no dia 5, relatando o fato e solicitou a liberação do campeão do mundo, o que não aconteceu até o fim da tarde desta quinta-feira. Sérgio continua como opção. As mudanças no coletivo não se limitaram ao setor defensivo. Diego Souza e Pedrinho se revezaram na armação do time titular, enquanto no ataque Thiago Gentil ganhou a vaga de Anselmo. Picerni aproveitou o exercício para melhorar a colocação da equipe, principalmente nas cobranças de falta. Após as atividades, Adãozinho, Alceu, Thiago Gentil e Vágner treinaram cobranças de pênaltis. O melhor desempenho foi do centroavante Vágner, que acertou seis das sete tentativas.