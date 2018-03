Picerni muda Palmeiras contra São Raimundo O técnico Jair Picerni está com o time do Palmeiras praticamente confirmado para a partida contra o São Raimundo, neste sábado, no Palestra Itália. Nesta quinta-feira, o treinador surpreendeu ao escalar Diego Souza, que em vários jogos atuou na lateral, no meio-de-campo. O jogador, que atuará ao lado de Anselmo não escondeu a vibração. ?Era a oportunidade que pedi a Deus, já que sou meia de origem, fico mais à vontade e não vou desperdiçar a chance.? Outra mudança praticamente confirmada é a presença de Alceu, que vinha sendo improvisado como zagueiro, na posição de volante, substituindo Magrão ao lado de Marcinho. O zagueiro Daniel fará sua estréia, atuando no lugar deixado por Alceu na defesa. Picerni, no entanto, tentou reduzir o impacto das mudanças. ?A novidade tem de ser mesmo o resultado?, disse o treinador, após três jogos sem vitória na Série B se diz ?em dívida? com o torcedor. Thiago Gentil já se prepara para enfrentar o adversário. ?Vi os jogos do São Raimundo contra o São Paulo e acredito que eles deverão jogar muito fechado. O negócio é a gente não se afobar porque se tomarmos gol nos primeiros minutos as coisas ficarão difíceis.?